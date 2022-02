Seit 16 Jahren ist Georg Schreiber Gerichtsgutachter. Der 60-Jährige hat schon einiges erlebt und kennt die Abgründe menschlicher Psyche Jetzt hat er einen Roman geschrieben, in dem er reale Fälle, Autobiografisches und Fiktionales miteinander verwoben hat.

Gerichtsgutachter Georg Schreiber vor der Justizvollzugsanstalt in Waldeck: In seinem Roman liefert er einen Einblick in die Abgründe menschlicher Psyche. Quelle: Ove Arscholl