Mit den landesweiten Corona-Schutzmaßnahmen machten landesweit Mitte März bis Mitte Mai die Museen zu. Das traf die Häuser zum Teil sehr hart. In Rostock machten die vier städtischen Museen Mitte Mai wieder auf: Schifffahrtsmuseum, Kulturhistorisches Museum, Kunsthalle und Heimatmuseum Warnemünde. „Wir haben in diesem Zeitraum rund 100 000 Euro verloren“, schätzt Jörg-Uwe Neumann, Chef der Kunsthalle Rostock. „Dieser Verlust hat vor allem damit zu tun, dass wir in die geplante Udo-Lindenberg-Ausstellung bereits viel Geld investiert hatten“, erklärt Neumann. „Und wir hatten hohe Besucherzahlen und entsprechende Einnahmen erwartet, die nun nicht kommen.“ Die Einnahmeverluste resultierten auch daraus, dass in der Kunsthalle keine Veranstaltungen stattfinden konnten. „Dass wir die Uecker-Schau mit etwas Verspätung noch zeigen konnten, war großartig“, sagt Neumann. Nach der Wiedereröffnung Mitte Mai dauerte es ein wenig, bis die Besucherzahlen wieder den Normalwert erreichten. „Normalerweise haben wir rund 1000 Besucher pro Woche“, erklärt Neumann, „aber nach der Wiedereröffnung war es nur die Hälfte.“ Jetzt normalisiert sich der Besucherzustrom langsam. Die Udo-Lindenberg-Ausstellung wird komplett in das Jahr 2023 verschoben, also in die Zeit nach der Sanierung der Kunsthalle, die in diesem Sommer beginnt.

Einige Ausstellungen werden verschoben

Im Kulturhistorischen Museum Rostock kamen die Verluste in der Schließzeit dadurch zustande, dass keine Veranstaltungen stattfinden konnten, „es gab auch keine Verkäufe im Museumsshop“, erklärt Museumsleiter Steffen Stuth. Da der Eintritt im Kulturhistorischen Museum frei ist, mussten keine Einnahmeverluste kompensiert werden. Verluste entstanden aber dadurch, dass keine Veranstaltungen und Führungen stattfinden konnten. Betroffen war auch die fertig produzierte Ausstellung „Unterwegs“, in der Rostocker Stadtbildfotografie zu sehen sein sollte. „Diese Ausstellung verschieben wir in das Frühjahr 2021“, erklärt Steffen Stuth. Zurzeit ist die Dauerausstellung zu sehen, natürlich unter der Einhaltung der Corona-Regeln. Die nächste Ausstellung, „Licht an“, die sich der Rostocker Stadtbeleuchtung widmet, wird im Kulturhistorischen Museum am 23. Juli eröffnet.

Das Geld aus Führungen und Workshops fehlt

Auch das Phantechnikum in Wismar musste in der Corona-Schließzeit Verluste verbuchen. „Klar haben wir Einbußen gehabt, denn uns sind ja die Besucher weggeblieben“, sagt Museumsleiter Andrej Quade. Auch hier kam der Fakt hinzu, dass keine Führungen, Workshops und Veranstaltungen für Schulklassen stattfinden. Die Finanzierung des Museums ist aber nicht gefährdet. Eine gemeinsame Sonderausstellung mit dem Carl Bosch Museum Heidelberg wurde in das Jahr 2022 verschoben. Dafür wird die Sonderausstellung „Unser Urlauberschiff: 60 Jahre Fritz Heckert“ im Phantechnikum über den Sommer hinaus verlängert.

Staatliche Museen Schwerin boten zwei Wochen kostenlosen Eintritt

Auch im Staatlichen Museum Schwerin freute man sich über die Wiedereröffnung. „Die Sehnsucht der Menschen nach Kultur und Kunst war groß“, bilanziert Direktorin Pirko Zinnow. Und: „Das Verständnis für Hygiene-Auflagen, Abstandsregelungen und geänderte Wegeführungen sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes war bei allen Besucherinnen und Besuchern dementsprechend groß.“ Nach der Wiedereröffnung boten die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV zwei Wochen lang Museumsbesuche zum freien Eintritt an, ein Geschenk des Finanzministeriums. 12 525 Besucher haben das Angebot in dieser Zeit angenommen. Seit dem 25. Mai locken im Museumsverbund reduzierte Eintrittspreise. Die Schlösser Bothmer, Granitz, Hohenzieritz, Ludwigslust, Mirow und das Schlossmuseum Schwerin bieten nach Voranmeldung Gruppenführungen im Außenraum an. Gute Nachrichten: Die Uecker-Schau im Staatlichen Museum Schwerin wird bis Mai 2021 verlängert, die „Dänen“-Ausstellung ist bis 1. November 2020 zu sehen.

