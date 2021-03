Bad Doberan

Ob Kletterwälder in Hohe Düne und Boltenhagen, die Zoos in Rostock und Wismar oder die Sommerrodelbahn in Bad Doberan: Sie zählen zu den Freizeit- und Erlebnisanbietern in Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl sie draußen Aktivitäten anbieten und Abstände eingehalten werden können, dürfen nicht alle von ihnen ab 8. März wieder öffnen. Nicht nur Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern (TMV), fordert eine Öffnungsperspektive.

Auf der Sommerrodelbahn in Bad Doberan wird nur vereinzelt mal einer der Schlitten am starken Drahtseil den steilen Hang hinaufgezogen, um ihn dann abwärts ins Tal sausen zu lassen. Das sind ausschließlich betriebsinterne Testfahrten. Normalerweise startet Anfang März der Saisonbetrieb.

Sommerrodelbahn möchte zu Osterferien wieder öffnen

Die zurzeit noch anhaltende Zwangspause nutzt das Team, um das Gelände aufzuräumen und für den ersten Gästeansturm vorzubereiten. „Ich hoffe doch, dass wir spätestens mit Beginn der Osterferien wieder öffnen und dann auch wieder Gäste nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen“, sagt Kristina Dirkner.

Zusammen mit ihrem Ehemann Christian Dirkner betreibt sie die Sommerrodelbahn seit 2013. Sie ergänzt, dass eigentlich auch nichts dagegen spräche, die Anlage schon früher zu öffnen. „Es sind alles Outdoor-Angebote, die wir für unsere Gäste bereithalten, vom Rodeln über Trampolinspringen bis zu Shuffleboard. Abstand halten sollte da kein Problem sein. Wenn die Zoos jetzt öffnen dürfen, müsste das für uns genauso zutreffen“, sagt Kristina Dirkner.

Eine Umfrage des TMV unter rund 170 Freizeit- und Erlebnisanbietern zeigt die Relevanz von Urlaubern für deren Geschäftsgrundlage. Demnach waren in der Zeit vor der Corona-Pandemie rund 80 Prozent der Besucher Urlauber, nur 20 Prozent Einheimische. „Auch für die Freizeit- und Erlebnisanbieter gilt, dass sie eine Öffnungsperspektive für Gäste aus anderen Regionen brauchen, um sich zu stabilisieren“, so Tobias Woitendorf.

Saisonstart erst nach Ostern wäre verheerend

„Einen längeren Lockdown stehen wir nicht durch. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt“, sagt Robert Dahl, der mit seinen „Karl’s Erdbeerhöfen“ für sehr viele Mitarbeiter zu sorgen hat. „Wenn der Saisonstart später als Ostern kommt, wäre das verheerend, das ist klar.“

Momentan würde das Arbeitsgeschehen in seinen Betrieben so verlaufen, als ob es gleich wieder losgeht. „Es geht um Mitarbeiter, die wir einstellen müssen, Ware, die bestellt werden muss, falls alles doch schneller wieder losgehen kann, um es beherrschbar zu machen“, sagt er. „Wenn wir nicht öffnen können, wäre das bitter.“ Es bliebe ihm jedoch nichts anderes übrig, als wie gewohnt fortzufahren. „Aber Investitionen, auch die wir für spätere Jahre planten, liegen erst einmal auf Eis.“

Robert Dahl (48), Inhaber Karls Erlebnis Dorf: „Wenn der Saisonstart später als Ostern kommt, wäre das verheerend, das ist klar.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Von der Regierung wünsche er sich vor allem eines: „Wir sollten komplett weg von der Inzidenzzahl von 35. Stattdessen müssen wir die Krankenhausbelegungen im Auge behalten sowie die Sterbezahlen.“

Die Rahmenbedingungen im Vergleich zum vergangenen Jahr hätten sich verändert. „In den Pflegeheimen sind so gut wie alle durchgeimpft. Die Älteren, die noch zu-Hause leben, werden auch geimpft. Die Inzidenz sollte generell nicht als Basis für politische Entscheidungen genommen werden“, so Dahl. „Ein Stufenplan nach den neuen Bedingungen sollte jetzt durchgesetzt werden. Kontrolle dann alle zehn Tage oder im Zwei-Wochen-Rhythmus.“ Denn die Wirtschaft muss wieder ins Rollen gebracht werden.

Tierpark Wismar darf endlich öffnen

Im Tierpark Wismar e.V. hat sich die Lage entschärft. „Die Tierparks dürfen ja wieder öffnen“, so Marina Welsch, Chefin des Marketing, Tierpark Wismar, e.V. „Wir hatten schon beim ersten Lockdown starke Bedenken, dass wir überhaupt Besucherzahlen verzeichnen können. Doch 2020 war es so, dass auch viele Einheimische oder Einwohner aus MV zu uns kamen.“ Alle hätten einen Drang nach Bewegung an der fischen Luft verspürt.

Das gab dem Tierpark Wismar einen Schub, bis auch die Touristen wieder kamen. „Es wurde dann doch noch ein gutes Jahr für uns, weil alle an die Ostsee wollten. Es war jedoch mit sehr viel Arbeit für uns verbunden.“ Nun hoffen die Mitarbeiter, dass es in diesem Jahr wenigstens ähnlich wird oder besser.

Durchhalten dank Unterstützung

„Wir waren mit der Corona-Hilfe zufrieden. Sie floss zeitlich und erreichte uns zügig. Das hat uns sehr geholfen. Da können wir nur Danke sagen.“ Dennoch musste in diesem Jahr wieder Unterstützung beantragt werden.

Umfrage: 35 Prozent sehen Betrieb gefährdet 170 Freizeit- und Erlebnisanbieter hat der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern befragt. Vor der Corona-Pandemie waren rund 80 Prozent der Besucher Urlauber, nur 20 Prozent Einheimische. 51 Prozent der Unternehmen sind auf staatliche Hilfen angewiesen. Von diesen gaben acht Prozent an, ihr Geschäft nicht mehr länger am Markt halten zu können, sollten weitere staatliche Hilfen ausbleiben. 28 Prozent gaben an, ihr Unternehmen nur noch bis Ende März führen zu können; 34 Prozent schaffen es bis Ende September. Ende des Jahres wären laut Umfrage drei Viertel aller Freizeit- und Erlebniseinrichtungen nicht mehr am Markt. Mehr als jeder dritte Mitarbeiter in dem Segment (36 Prozent) befindet sich in Kurzarbeit. Rund 35 Prozent schätzen ihre wirtschaftliche Lage als gefährdet bzw. als akut gefährdet ein. Nur jedes fünfte Unternehmen schätzt seine Lage als sehr sicher bzw. sicher ein. Mit einer Reihe von Maßnahmen zur Besucherlenkung haben sich 60 Prozent der Freizeit- und Erlebnisanbieter seit Beginn der Pandemie an die aktuelle Lage angepasst. Zu den Top 5-Maßnahmen gehörten die Begrenzung der Kapazitäten (62 Prozent), die Erfassung von Besucherzahlen (57 Prozent), Wegegebote für bestimmte Zielgruppen (44 Prozent), zentrale Informationsstellen (42 Prozent) sowie Informationen über die aktuelle Auslastung (41 Prozent).

Kletterwald Höhe Düne noch im Wintermodus

Der Kletterwald Hohe Düne ist bis Ende März noch geschlossen. „Wir sind in der Winterpause“, sagt der Betriebsleiter Roland Wuhrer. „Vom Umsatz des letzten Jahres, davon können wir uns nicht halten.“ Es sei sehr problematisch und grenzwertig. „Das Überleben des Kletterwaldes ist zwar gesichert und wird es auch in diesem Jahr sein, wenn es so läuft wie 2020“, sagt er. „Doch ich muss von den Umsatzzahlen einen Ausgleich schaffen, um die Gehälter zahlen zu können. Wir durften und dürfen sicher auch in diesem Jahr nicht so viele Gäste haben wie sonst.“

Die sechsjährige Sophia war im Sommer 2020 gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Zwillingsschwester im Kletterwald Hohe Düne. Quelle: Susanne Gidzinski

75 Prozent durften reingelassen werden. Ein merklicher Einschnitt. „Unser Hygienekonzept war gut und wird nun den neuen Bestimmungen angepasst“, so Roland Wohrer. Mit dem Handeln der Regierung sei er zufrieden, wenn es um den Kampf gegen die Pandemie geht. „Allerdings habe ich Probleme mit der Planungssicherheit.“ Er ist der Meinung, wenn ein ordentliches Konzept vorliegt, das alle Bestimmungen einhält, sollte er auf jeden Fall eine Planungssicherheit erhalten.

Was er sich wünscht: „Es sollte mehr Kontrollen geben. 2020 hielten sich viel Gäste nicht an die Corona-Regeln. Doch wir müssen das schließlich auch“, sagt er. „Ich wünsche mir mehr Polizeipräsenz, mehr Kontrollen.“

Der Geschäftsführer Sebastian Pitzer von Flip & Fly Rostock sieht sich in Bedrängnis: „Grundsätzlich geht es uns eher schlecht. Noch können wir uns eine Weile über Wasser halten. Mussten aber Kredite im sechsstelligen Bereich aufnehmen“, sagt er. „Wir sind eine relativ große Anlage und das verschlingt viel Geld.“ Staatliche Hilfszahlungen kamen zwar und haben geholfen. „Doch sie reichten nicht aus, um die Kosten zu decken.“ Von der Politik wünscht er sich: „Eine verbindliche Perspektive sowie eine gewisse Planungssicherheit.“

Von Rolf Barkhorn und Sabine Hügelland