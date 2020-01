Mit britischen Märschen ins neue Jahr

Stralsund

Very British ist das Theater Vorpommern ins neue Jahr gestartet. Nicht weil man dem Brexit Reverenz erweisen wollte, sondern eher, weil Generalmusikdirektor Florian Csizmadia ein echter Fan britischer Musik ist, wie er selber beim Neujahrskonzert des Philharmonischen Orchesters vor ausverkauftem Haus in Stralsund zugab. Das führe bei ihm dann dazu, dass er bei jedem seiner Aufenthalte auf der Insel in allen, auch abgelegenen Antiquariaten nach Musikalien suche, fügte er hinzu. Und dabei werde er oft fündig. „Auszubaden“ haben das dann die Musiker, die die auf diese Art erworbenen Werke einstudieren und aufführen müssen.

Bekanntes und Exotisches im Repertoire

Aber das sehr zur Freude des Publikums, wie das Konzert am 1. Januar bewies. Denn dort gab es zum Beispiel zwei Titel des hierzulande eher wenig bekannten William Walton (1902-1983) zu hören: „Old Sir Faulk“ und Popular Song“ aus „Facade“. Beide Titel regten schon damals zum Schmunzeln an, sagte Csizmadia. Und sie taten dies auch vor einem begeisterten Publikum in Stralsund. Aber es waren nicht nur solche Exoten, die das Philharmonische Orchester Vorpommern präsentierte. Zum Auftakt wie zum Ende des gut zweistündigen Konzertes erklangen populäre Märsche: Der „ London Bridge March“ von Eric Coates (1886 -1957) und der „Colonel Bogey March“ von F. J. Ricketts von 1914.

Neujahrskonzerte sind immer einem Land zugeordnet

Am Theater Vorpommern ist es Tradition, dass die Neujahrskonzerte immer einem Land zugeordnet sind. 2019 erklangen Wiener Weisen. Das Jahr davor stand Ungarn im Mittelpunkt. Und ebenfalls Tradition ist es, dass der Generalmusikdirektor launig durch den Abend führt. Mit vielen Details zu allen Stücken, aber auch mit der einen oder anderen Anekdote. So erzählte Csizmadia, dass kein geringerer, als Georg Friedrich Händel aus Halle an der Saale 1748 ein Auftragswerk für den englischen König unter dem Titel „Music für the Royal Fireworks“ geschaffen hatte, bei deren Uraufführung im Londoner Green-Park zwei Menschen starben und einer seinen Arm verlor. Außerdem brannte ein Pavillon ab. Aber trotz dieser Vorkommnisse sei die Veranstaltung damals nicht abgebrochen worden, erklärte Csizmadia. Händel (1685-1759), der sich damals George Frideric Handel nannte, war zum Ende seines Lebens nach England übergesiedelt. Er starb 1759 in London und ist in der Westminster Abbey begraben.

Musik von Edward Elgar stand im Mittelpunkt

Viermal ertönte im Neujahrskonzert Musik von Edward Elgar (1857 – 1934). Darunter auch eine Romanze für Fagott und Orchester, die Csizmadia Gelegenheit bot, Nina Schönberger als Solofagottistin des Philharmonischen Orchesters vorzustellen. Die erst 22-Jährige kommt aus Süddeutschland und ist seit der laufenden Spielzeit am Theater Vorpommern engagiert. Ebenfalls ein Solo durfte José Àngel Toscano Fernández vortragen. Der Trompeter stammt aus Sevilla in Andalusien und beendete sein Studium in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater. Csizmadia nutzte die Auftritte beider Künstler, dafür zu werben, dass junge, talentierte und hochmotivierte Künstler auch künftig faire Chancen erhalten, nach beendeter Ausbildung feste Arbeitsstellen in den Orchestern des Landes zu erhalten. Das sei nämlich nicht selbstverständlich, wie der Generalmusikdirektor hinzufügte. Nach wie vor kämpfe sein Philharmonisches Orchester nämlich um den jetzigen Personalbestand. Csizmadia betonte, dass es immer noch politische Überlegungen gebe, den seit 1994 bestehenden Klangkörper, der schon viele Sparrunden erleben musste, um weitere fünf Stellen zu schrumpfen.

Gut gelaunt ins neue Jahr

Aber das sollte die gute Laune am Neujahrstag nicht verderben. Sie wurde am Ende nochmals gesteigert durch zwei Welthits, nämlich „Memory“ aus „Cats“ von Andrew Lloyd Webber und „Allways Look at the Bright Side of Life“ aus „Monty Python’s Spamalot“, das am 11. Januar, aufgeführt durch das Schauspiel des Theaters Vorpommern, seine Premiere in Stralsund feiert.

Von Reinhard Amler