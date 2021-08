200 Jugendliche feiern illegale Party am Tollensesee bei Krickow

Mit Bühne und Ausschankwagen: Am Sonntag hat ein 21-Jähriger eine Party am Tollensesee bei Krickow (Mecklenburgische Seenplatte) organisiert, an der rund 200 Personen teilgenommen haben. Die Polizei löste die nicht angemeldete Feier auf – und nahm mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung auf.