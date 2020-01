23-Jähriger greift Polizisten in Neubrandenburg mit Messer an

Neubrandenburg

Ein 23-Jähriger hat am Montagabend versucht, einen Polizisten in Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Messer zu attackieren. Er habe noch an der Eingangstür geklingelt, um sich Zutritt zum Revier zu verschaffen, heißt es von der Polizei. Als ein 34-jähriger Kommissar ihm öffnete, zog der Angreifer das Messer und stach zu

Der Kommissar konnte ausweichen und die Tür wieder verschließen. Er verwickelte den Tatverdächtigen durch die Tür in ein Gespräch, so dass zwei weitere Beamte den 23-Jährigen überwältigen und vorläufig festnehmen konnten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Syrer, der in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ordnete die Festnahme des 23-Jährigen an und beantragt die Erlangung eines Unterbringungsbefehls beim zuständigen Amtsgericht Neubrandenburg.

