30 000 Euro Schaden: Hochwertige Werkzeuge aus Baucontainer in Waren gestohlen

Waren

Fünf Baucontainer sind am vergangenen Wochenende auf dem Gelände einer Baustelle im Schwarzen Weg in Waren ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aufgebrochen worden. Laut der Polizei sind bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag 15.00 Uhr und Montag 7 Uhr in die Container eingedrungen.

Aus diesen wurden diverse Arbeitswerkzeuge und Arbeitsutensilien entwendet. Dabei handelt es sich unter anderem um mehrere Rüttelplatten, Grabenverdichter, eine Schubkarre oder auch ein Notstromaggregat. Der Wert der Gegenstände wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf circa 30 000 Euro geschätzt.

Anzeige

Polizei sucht Hinweise

Die Beamten waren zur Spurensicherung vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Menge und des Gewichtes des Diebesgutes müssen die Täter mit einem entsprechenden Fahrzeug vor Ort gewesen sein.

Weitere OZ+ Artikel

Zeugen, die am vergangenen Wochenende auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen gesehen haben oder Angaben zu möglichen Verdächtigen oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder bei der Internetwache.

Lesen Sie auch:

Von OZ