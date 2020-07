31-Jähriger schluckt Marihuana in Röbel – damit es die Polizei nicht bekommt

Eigentlich wollte die Polizei in Röbel (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einem Mann nur bei seinem Nachhauseweg helfen, doch da der 31-Jährige Drogen verstecken wollte und dabei um sich schlug, landete er in Gewahrsam. Die Nacht endete für ihn in einer Klinik.