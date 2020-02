35-Jähriger schießt in Waren mit Schreckschusspistole um sich

Waren

Ein 35-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen mit einer Schreckschusspistole in Waren geschossen. Nach Angaben der Polizei saß der Mann alkoholisiert in der Fischerstraße. Ein 25-jähriger Zeuge hatte den Mann gegen 5.40 Uhr entwaffnet und festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Die Beamten konnten fünf Patronenhülsen und eine Schreckschusswaffe sicherstellen. Die Zeugen gaben an, laute Schüsse gehört zu haben. Der 35-Jährige wurde auf dem Polizeirevier Waren befragt. Die Polizei fand weitere Patronen in seinem Besitz. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille.

Von OZ