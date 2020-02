82-Jährige aus der Nähe von Waren verliert 16.000 Euro an Trickbetrüger

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Apotheke und in einen Friseurladen in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Sie ergaunerten einen Tresor, in dem sich Geld und Betäubungsmittel befanden. Aus dem Friseurladen ist nichts entwendet worden.