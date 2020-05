Alkohol im Straßenverkehr: Polizei stoppt betrunkene Rad-und Autofahrer um Neubrandenburg

Mecklenburgische Seenplatte

Die Beamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg haben im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte insgesamt fünf Strafanzeigen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr in den letzten zwei Tagen erstattet.

Der Polizei zufolge wurden dabei drei Fahrradfahrer und zwei Autofahrer kontrolliert. Bei Fahrradfahrern handelt es sich um eine Straftat, wenn diese über 1,6 Promille haben. Bei Autofahrern handelt es sich bereits ab 1,1 Promille um eine Straftat.

Autofahrerin mit zwei Promille

Am Donnerstagabend 23.10 Uhr befuhren die Beamten der Polizei Waren die B 192 aus Waren in Richtung Neubrandenburg und bemerkten kurz hinter dem Ortsausgang Waren ein Fahrzeug, welches in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und stoppten das Fahrzeug an der Einmündung nach Kargow.

Bei der Kontrolle der 26-jährigen deutschen Fahrzeugführerin bemerkten die Beamten starken Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von zwei Promille ergeben. Daraufhin erfolgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Waren sowie die Sicherstellung des Führerscheines und der Fahrzeugschlüssel.

Gestürzte Radfahrer

Gegen 17.15 Uhr am Donnerstag teilte eine Zeugin mit, dass in Quastenberg ein männlicher Fahrradfahrer gestürzt ist und nun nicht mehr aufsteht. Dem ersten Anschein nach, soll dieser alkoholisiert sein. Die Beamten des Polizeireviers Friedland fuhren nach Quastenberg.

Dabei stellten sie fest, dass sich der 52-jährige Mann bei dem Sturz nicht verletzt hat. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war eine Befragung nicht möglich. Der 52-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in das Klinikum Neubrandenburg verbracht und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Aggressives Verhalten eines Betrunkenen

Am gleichen Abend teilte ein Zeuge mit, dass in der Fabrikstraße in Malchin ein Fahrradfahrer gestürzt und bewusstlos ist. Als die Beamten des Polizeireviers Malchin kurze Zeit später vor Ort eintrafen, war der 32-jährige deutsche Radfahrer wohlauf und stark alkoholisiert. Er hatte keine sichtbaren Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,5 Promille ergeben, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

Gegenüber den Rettungskräften und Polizeibeamten verhielt sich 32-Jährige unkooperativ und aggressiv. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Radfahrer mit 2,2 Promille

Gegen 2.15 Uhr bemerkten die Beamten des Polizeireviers Röbel in Rechlin einen Fahrradfahrer, der ohne Beleuchtung und in unsicherer Fahrweise fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem 32-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,2 Promille angezeigt. Es erfolgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Röbel und die Anzeigenerstattung wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wenig später kontrollierten die Beamten in der Rostocker Straße in Neubrandenburg einen 31-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest hatte ein Ergebnis von 1,6 Promille. Zudem machte der Mann Angaben zu einem vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum. Es folgten die Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg sowie die Beschlagnahme des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels.

