Alkohol und Drogen: 16-Jähriger verursacht Unfall in Waren

Waren

Bei einem Verkehrsunfall in der Specker Straße in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagmorgen ein Gesamtschaden von 6550 Euro entstanden. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Montag mitteilte, hatte ein 61-Jähriger die Beamten alarmiert.

Unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 16-Jähriger gegen 6.10 Uhr mit einem Pkw die Specker Straße. Er kollidierte während eines Wendemanövers mit einem massiv gemauerten Zaunpfosten, welcher sich auf dem Privatgrundstück des Hinweisgebers befand. Der aus Waren stammende Jugendliche teilte den Beamten mit, dass er keine Fahrerlaubnis besitze und der Wagen einem Familienmitglied gehöre. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten weitere Beschädigungen am Fahrzeug fest, die von einer Kollision mit einem Straßenbaum stammten.

Der 16-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol und eigenen Angaben zufolge berauschender Mittel. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,44 Promille. In Anwesenheit und mit Einwilligung einer erziehungsberechtigten Person wurde bei dem Jungen eine Blutprobenentnahme im Klinikum Waren durchgeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehres, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht verantworten.

Von OZ