Untergöhren

Konzentriert schaut Cecilia Lavric auf die Wasserfläche vor dem Steg. „Ihr müsst Schwung holen und dann den Finger von der Sehne nehmen!“ Die Siebenjährige aus Leonberg ( Baden-Württemberg) hält eine kleine Wurfrute in den Händen. Sie erklärt Laila (8) und Sophia (4) Klein aus Penkow (Mecklenburgische Seenplatte), was sie bereits gelernt hat.

Die kleine Blondine ist in ihrem Element. Noch ein kurzer Blick auf Anja Clasen (31). Die Angellehrerin nickt lächelnd. Der Einführungskurs für die drei kleinen Nachwuchsanglerinnen in Untergöhren am Fleesensee (Mecklenburgische Seenplatte) läuft problemlos.

Anzeige

Das Angel-Abc ist umfangreich

Mit einem Plopp landet die Pose im dunkelgrün schimmernden Wasser. Auswerfen üben, einfache Montagen, Regeln des Tierschutzes erlernen, kleine Köder-Kugeln aus Brotteig formen, das Gewässer erkunden ... Das Angel-Abc ist umfangreich. „Und vor allem erfordert dieses naturverbundene Hobby Geduld und Ausdauer. Das fällt vielen der Lütten schwer“, erzählt Anja Clasen.

Weitere OZ+ Artikel

Erfolgreiche Youtuberin in der Angelszene

Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin ist eine bekannte Youtuberin, die sich seit vier Jahren als „Angel-Anni“ einen Namen in der bundesweiten Szene gemacht hat. 2016 erwarb sie ihren Fischereischein. In kürzester Zeit stand unter anderem ein 1,20 Meter langer Hecht in ihrem Fangbuch.

Mit Videos und Blogs war und ist sie erfolgreich. Für den lokalen Radiosender „ Mittelweser“ in Niedersachsen moderierte sie daraufhin die Morningshow. Nicht zuletzt die Damenwelt verfolgt die Angel-Storys der selbstbewussten Frau auch auf Facebook und Instagram. 8000 bis 10 000 Follower sind regelmäßig dabei.

Restaurant-Leiter und Angelguides

Nun will sie sich mit ihrem Partner Robin Heppner einen Traum direkt am Fleesensee erfüllen. Als Personalchefin und Chefkoch leitet das Paar seit vier Wochen das direkt am Wasser gelegene Restaurant „ Seewirtschaft“.

Zudem sind die beiden als Angelguides unterwegs. Obwohl hier erst wenige Tage aktiv, hat Angel-Anni bereits einen 93 Zentimeter langen Hecht angelandet. Der Profi an ihrer Seite, von dem sie täglich lernt, freute sich schon über einen Ein-Meter-Hecht.

Immer mehr Mütter machen den Angelschein

Das Besondere: Anja Clasen gibt Einsteigerkurse für Kinder und Frauen. Bei Letzteren stünden nicht der Superfisch, sondern Entspannung und das Naturerlebnis im Vordergrund, so die gelernte Einzelhandelskauffrau und Frühpädagogin.

Das beeindruckt auch Alexander Seggelke, Geschäftsführer des Deutschen Angelfischerverbandes: „Ein Angebot speziell für Frauen ist neu in Deutschland. Immer mehr Mütter machen mittlerweile einen Angelschein, um mit ihren Kindern gemeinsam Zeit am Wasser zu verbringen.“

Mitgliederzahl im Landesanglerverband steigt 44 320 Mitgliederund damit gut 600 Petrijünger mehr als 2018 zählt der Landesanglerverband MV (LAV).Davon sind 2781 Kinder und Jugendliche. Die genaue Zahl der Frauen ist zwar aktuell nicht erfasst – die Tendenz laut Pressesprecherin Claudia Thürmer ist aber eindeutig: steigend. Im Nordostengibt es zudem noch gut 50 000 Petrijünger,die keinem Verein ange-hören. 500 000 weibliche und männliche Mitglieder hat der Deutsche Angel­fischerverband.

Mecklenburger zurück in der Heimat

„Die Angelreviere hier sind toll. Vor allem die großen Hechte, Zander und Barsche reizen mich.“ Versonnen blickt Heppner auf die kleine Steganlage – hier liegen neben den eigenen Booten auch bis zu zwölf Schiffe von Gästen: „Ich bin wieder zu Hause.“ Der gebürtige Penzliner (Mecklenburgische Seenplatte) hat in renommierten Berliner Restaurants und in der Schweiz gekocht. In Untergöhren will er den Gästen von Fischkreationen bis hin zur Currywurst vieles anbieten.

In sieben Wochen wird am Fleesensee geheiratet: Sie sind Angellehrer und leiten die „Seewirtschaft“ in Untergöhren. Personalchefin Anja Clasen alias Angel-Anni und Chefkoch Robin Heppner. Quelle: Volker Penne

Angel-Eleven haben ihren Spaß

Es warte eine Unmenge an Arbeit. Doch mit seiner Anja und der aus elf Mitarbeitern bestehenden neuen Crew, einschließlich der Männer um Hafenmeister Martin Beyer, werde man das packen, ist er sich sicher. Gespannt beobachtet der erfahrene Petrijünger die Aktivitäten der nicht weit entfernt agierenden Angel-Eleven. Die haben ihren Spaß. Und Laila beispielsweise hat in kürzester Zeit gute Fortschritte beim Auswerfen gemacht. Nur der erste Fisch lässt an diesem Tag auf sich warten.

Endlich eine Rotfeder

„Es ist unglaublich, wie schnell die Kinder lernen“, freut sich Anja Clasen. Gespannt schauen sie und ihre Schülerinnen dann auf die im Wasser schwimmenden Posen. Plötzlich taucht eine von ihnen kurz ab. Biss. Anhieb. Die Sehne strafft sich. Wenig später freuen sich die vier Damen über eine Rotfeder. Dann ist die Einführungsstunde vorbei und die kleine Schar geht zum Eisessen.

Anja Clasen freut sie sich mit Laila (8, M.) und Sophia (4) über den ersten Fisch in der ersten Angelstunde. Quelle: Volker Penne

In sieben Wochen wird geheiratet

Angel-Anni wird übrigens auch eine von ihr speziell für Frauen entwickelte Spinnrute für das Raubfischangeln anbieten. „Und ich bleibe meinem Markenzeichen treu – pinkfarbenen Angelsachen“, betont sie.

Claudia Thürmer, Sprecherin des Landesanglerverbandes, freut sich über den Zuwachs an Frauenpower im Nordosten. Bevor es an die großen Fänge an der Mecklenburgischen Seenplatte geht, feiern die beiden Neuen in Untergöhren eine zünftige Anglerhochzeit: In sieben Wochen heiraten sie hier am Ufer des idyllischen Fleesensees.

Lesen Sie auch:

Von Volker Penne