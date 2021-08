Rostock

Bei einer Auktion in Rostock wurden am Sonnabend die Teile der Kaserne Basepohl (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) versteigert. Für insgesamt 213 000 Euro fanden die zwei Objekte neue Besitzer, die damit deutlich mehr einbrachten als die geforderten Mindestgebote von 29 000 und 19 000 Euro.

Zu den insgesamt sieben Gebäuden gehören eine ehemalige Großküche, Sanitätstrakte, Schulungsräume und ein Bunker. Verkäufer ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Heiko Jacobi (63), Projektbetreuer Norddeutsche Grundstücks Auktionen AG, vor einem ehemaligen Krankenhaus, das zu der Kaserne gehört Quelle: Martin Börner

„Ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist“, sagt Stavenshagens Bürgermeister Stefan Guzu (parteilos), zu dessen Gemeinde das ehemalige Militärareal gehört. Der vergleichsweise hohe Kaufpreis lasse darauf schließen, dass es die Käufer ernst meinen und dort investieren werden. Auf den anderen früheren Bundeswehrliegenschaften der ehemaligen Kaserne haben sich unter anderem eine Bio-Mühle, ein Holzbetrieb und ein Metallunternehmen angesiedelt, mehr als 100 Arbeitsplätze sind entstanden.

Früher flogen hier Kampfhubschrauber

Den oder die Käufer der letzten Objekte kennt Guzu noch nicht. Bei der Auktionsfirma Norddeutsche Grundstücksauktionen war am Sonntag zunächst niemand für Rückfragen zu erreichen. Mit dem Verkauf ist der Umbau der Bundeswehrareale aus Sicht der Gemeinde abgeschlossen. „Insgesamt ist es sehr gut gelungen“, erklärt der Bürgermeister. Die Suche nach zivilen Nachnutzern begann bereits vor zwanzig Jahren, 2015 zog sich die Bundeswehr endgültig zurück.

Sogar Möbel sind noch da: Blick in eines der Gebäude der verkauften Kaserne. Quelle: Martin Börner

In den 1970er und 1980er Jahren war in Basepohl ein Kampfhubschraubergeschwader der Nationalen Volksarmee stationiert, zuletzt diente der Stützpunkt Versorgungs- und Sanitätseinheiten der Bundeswehr und als Flüchtlingsunterkunft.

Pension auf Rügen verkauft

Bei der Auktion in Rostock kamen insgesamt 45 Objekte aus Norddeutschland unter den Hammer. Teuerstes Objekt war ein Mehrfamilienhaus in Hamburg-Rahlstedt, das für 1,39 Millionen Euro einen neuen Besitzer fand. In Putbus auf Rügen fand sich für 446 000 Euro ein Käufer für ein Wohnhaus, in dem zuletzt eine Pension untergebracht war. 375 000 Euro Mindestgebot waren für das Haus mit Nebengebäude aufgerufen worden.

Ein in den 1960ern errichtetes Wohnhaus mit Anbau in Warnemünde – ein schmales „Kapitänshaus“ – sollte mindestens 485 000 Euro einbringen. Es taucht allerdings nicht auf der Ergebnisliste auf.

Von Gerald Kleine Wördemann