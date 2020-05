Bei einem Zusammenstoß mehrere Motorräder auf der Bundesstraße 103 bei Plau am See sind drei Personen leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden von ungefähr 10 000 Euro.

Ausfahrt zu Himmelfahrt: Drei Verletzte bei Motorradunfall bei Plau am See

