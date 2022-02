Alexander Behm wurde am 11. November 1880 in Sternberg/Mecklenburg geboren und starb am 22. Januar 1952 in Kiel. Sein Vater war der Oberpostsekretär Ernst Anton Behm (1851 bis 1925). Behms Mutter Paula oder Pauline, geborene Prange, lebte von 1855 bis 1922. Die Familie zog wegen der Versetzung des Vaters von Sternberg zuerst nach Rehna und dann nach Parchim. Dort besuchte Behm das Friedrich-Franz-Gymnasium. 1886 musste die Familie wieder umziehen, diesmal in die damalige preußische Provinz Hadersleben, die heute zu Dänemark gehörte. Die Schuljahre 1896/97 sowie 1897/98 musste Behm wiederholen und verließ das dortige Johanneum mit der mittleren Reife, dem „Einjährigen“. Behm galt immer als schlechter Schüler, doch in Physik war er hochbegabt. Deshalb förderte ihn sein Physiklehrer Conrad Dunker.

Nach der Schule begann Behm ein Praktikum bei einem Büchsenmacher. Von 1902 bis 1904 studierte er an der Technischen Hochschule in Karlsruhe Elektrotechnik und Physik. Von 1903 bis Ende 1904 war er als Assistent tätig. Von Karlsruhe aus wechselte der Mecklenburger nach Mödling bei Wien und leitete dort zehn Jahre lang eine technisch-physikalische Versuchsanstalt. 1905 heiratete er seine Liebe Johanna, geborene Glamann in Neustrelitz. 1913 erfolgte der Umzug nach Kiel, wo er den Rest seines Lebens verbrachte.