Auto stößt mit Motorrad zusammen: Mann schwer verletzt

Wohlenberg

Die Polizei in Nordwestmecklenburg ermittelt nach einem Abbiege-Unfall wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen eine 66-jährige Autofahrerin. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erläuterte, soll der Wagen der Frau am Sonntag bei Wohlenberg mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen sein.

Der 60-jährige Kradfahrer kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Lübeck.Nach ersten Untersuchungen sei die Frau mit ihrem Auto auf der Landesstraße 01 nach links abgebogen, obwohl der Biker ihr entgegen kam. Der Kradfahrer prallte in die rechte Autoseite. Der Sachschaden wurde auf 30 000 Euro geschätzt. Die Straße war rund drei Stunden gesperrt. Die Beteiligten kommen aus Nordwestmecklenburg.

Von RND/dpa