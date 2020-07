Auto überschlägt sich auf der B 96 bei Klein Nemerow

Friedland

Am Sonntagmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 96 in Richtung Neustrelitz. Eine 31-jährige Seat-Fahrerin wurde beim Versuch kurz vor Klein Nemerow auf ein Grundstück einzubiegen von einem 65-Jährigen in einem VW erfasst.

Laut Polizeiangaben fuhr der Mann in die gleiche Richtung und bemerkte das Abbiegen der 31-Jährigen beim Versuch drei Autos zu überholen zu spät und rammte diese. Der 65-Jährige kam mit seinem Pkw nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Autodach liegen.

Mann bleibt unverletzt – junge Frau muss ins Krankenhaus

Wie durch ein Wunder blieb der Mann unverletzt, während sich die junge Frau mit leichten Verletzungen ins Klinikum Neubrandenburg begeben musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden, infolge wurde die B 96 für zwei Stunden halbseitig gesperrt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

