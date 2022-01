Stuer

Die 29-jährige Braunbärin Clara aus dem Bärenwald Müritz ist tot. „Für uns ist es sehr schmerzlich, Clara zu verlieren. Sie war eine scheue, aber überaus liebenswerte Bärin“, sagte Winnie Rösner, Betriebsleiterin im Bärenwald Müritz, am Dienstag in Stuer. Die Bärin hat den Angaben zufolge seit acht Jahren in dem Bärenschutzzentrum der Tierschutzstiftung „Vier Pfoten“ gelebt.

Wie es weiter hieß, war bereits im Mai des vergangenen Jahres bei Clara eine Darmeinstülpung festgestellt worden. Im Zuge der folgenden Operation wurde zudem Krebs festgestellt, der ebenfalls entfernt werden musste. Zwar erholte sich das Tier im Anschluss, aber den Informationen des Schutzzentrums zufolge, hatte sich der Allgemeinzustand von Clara im Januar nach einer ungewohnt kurzen Winterruhe verschlechtert.

Tierarzt entschied, Bärin von Leid zu erlösen

Eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung Berlin (IZW) förderte demnach einen vergrößerten Magenausgang zutage. An was genau Clara litt, werde jedoch erst die Obduktion zeigen. „Es liegt aber der Schluss nahe, dass es sich um einen Folgetumor handelt“, so Experten des IZW. Der zuständige Tierarzt entschied den Angaben zufolge nach der Untersuchung, die Bärin von ihrem Leid zu erlösen.

Von dpa