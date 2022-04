Stuer

Mit beiden Händen führt Tierärztin Mandana Pötsch den zentimeterdicken Tubus in das Maul von Bärendame Mascha: Eine hält den Mundspatel, der in seiner Länge einem Schuhlöffel ähnelt, die andere das Kunststoffrohr zur Beatmung. Es bahnt sich seinen Weg in die Lunge, vorbei an der grauen Zunge und den orangefarbenen Fangzähnen.

Währenddessen halten zwei Menschen den Kiefer des Tieres offen – bis der Tubus endlich festsitzt. Nur die breite blaue Öffnung, an der später die Schläuche befestigt werden, guckt noch heraus. Die 28 Jahre alte Braunbärin ist bereit für ihren Gesundheitscheck.

Groß-Visite im Bärenwald Müritz: Wenn Bären zum Arzt müssen

Was an diesem Dienstagvormittag im Bärenwald Müritz bei Stuer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vor sich geht, ist der Startschuss einer zweitägigen Aktion im Sinne der Tiere: Die Hamburger Tierschutzstiftung Vier Pfoten, die die Parkanlage vor 16 Jahren eröffnete, bittet sechs der dort lebenden Bären zur medizinischen Groß-Visite. Noch am gleichen Tag sind Tapsi und Rocco dran, am Mittwoch folgen Michal, Pavle und Sylvia. Das Ziel: Routineuntersuchungen wie Bluttests und Röntgenaufnahmen.

Bärendame Mascha lebt im Bärenwald Müritz. Am Dienstag unterzog sie sich einem Gesundheitscheck. Quelle: Dietmar Lilienthal

Bei Bärin Nummer eins vermuten die Profis neben Zahnproblemen etwa eine Arthrose. „Mascha zeigte im vergangenen Jahr eine asymmetrische Abnutzung der Krallen – das ist ein Indiz“, erklärt Tierarzt Marc Gölkel, der wie Mandana Pötsch für das Leibniz Institut für Zoo und Wildtierforschung in Berlin arbeitet und den Gesundheitscheck koordiniert. Denn: „Weil die Tiere im geschützten Raum länger leben, kämpfen sie häufiger mit alterstypischen Erkrankungen“, erklärt der 32-Jährige, der selbst bereits rund 300 Bären medizinisch untersucht hat.

So werden die Bären im Bärenwald beim Check-up betäubt

Dass ein Raubtier dieser Größe so seelenruhig auf dem OP-Tisch liegt, ist auch das Ergebnis einer guten Vorbereitung: Seit Montag wartete die Bärin in einem speziellen Gehege auf den Besuch des Ärzteteams. Zwar hatte sie dort kurzzeitig weniger Platz, doch das Prozedere rund um den Check-up wurde erleichtert. Immerhin sei das Ziel, das Tier mit dem Betäubungs- und Injektionsgewehr schnellstmöglich zu treffen, um Stress zu reduzieren, so Sprecherin Petra Konermann. „Dazu kommt: Mascha ist schlau und riecht schon, dass etwas faul ist, wenn die Ärzte in Berlin losfahren.“

Tierärztin Mandana Pötsch nach dem Schuss mit dem Narkosegewehr. Quelle: Dietmar Lilienthal

Als Mandana Pötsch mit dem Narkosegewehr auf die Bärin zielt, steht sie hinter einer robusten Tür mit Gitterstäben darin. Nur der Lauf der Waffe steckt in dem Gehege. Die Veterinärin kneift die Augen zusammen und schießt. Der Betäubungspfeil trifft Maschas Trizeps. Jetzt hat sie eine Viertelstunde Zeit, um einzuschlafen. Andernfalls bräuchte es eine Erhöhung des Dosis. Sprich: einen weiteren Schuss.

Tiere aus Privathaushalten: Wo ein Bär ein Statussymbol ist

„Altlasten“ nennt Tierarzt Marc Gölkel die Erkrankungen, die eine gründliche Untersuchung vieler Bären nötig machen: Die 14 Bewohnerinnen und Bewohner des Parks kommen aus einer nicht artgerechten Haltung, manche aus Zoos, andere aus Privathaushalten. „In einigen Ländern gilt es als Statussymbol, ein Raubtier zu besitzen“, sagt Petra Konermann. Dabei hätten die Bären etwa auf Betonboden gelebt oder seien mit anderen Tieren in einem Restaurant zur Schau gestellt worden. In dem Park dagegen stehen ihnen 18 Hektar Wald samt Freiflächen mit natürlichen Bachläufen zur Verfügung.

Nach ein paar vorsichtigen Stupsern mit einer Art Teleskopstange ist sich der Veterinär sicher: Die Betäubung wirkt. Sechs Angestellte des Bärenwalds machen sich auf in Richtung Gehege. Sie rollen die 157 Kilogramm schwere Mascha auf eine weiße Trageplane – und heben das Tier an. Unter teils schwerem Atem hievt das Personal es auf den OP-Tisch.

Um sicherzugehen, dass die Narkose während des Check-ups anhält, legt das Veterinärteam der Bärin einen Zugang. Mit Gummihandschuhen kämpft sich Mandana Pötsch durch das dichte Fell – mit dem Ziel, es an der passenden Stelle abzurasieren. Einen Piks später füllt sich das Taschentuch in ihrer Hand mit Fell und Blut. Das Beatmungsgerät rauscht vor sich hin.

Braunbärin Mascha liegt auf dem OP-Tisch. Quelle: Dietmar Lilienthal

Zwei Stunden dauert der Eingriff, dann folgt die Gewissheit: Das 28-jährige Tier leidet unter einer beidseitigen Ellenbogenarthrose, und hat einen Bruch im Backenzahn – er wird Mascha gezogen. Außerdem erwartet die Bärendame für die kommenden Monate eine Schmerztherapie. Immerhin: „Die Medikamente gibt es dann mit leckerem Essen“, verspricht der Tierarzt.

Von Jessica Orlowicz