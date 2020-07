Bei Feuerwehreinsatz: Polizei findet Drogen in Neubrandenburger Wohnung

Neubrandenburg

In der Nacht zu Mittwoch haben Polizisten bei einem Feuerwehreinsatz Drogen in Neubrandenburg gefunden. Nach Angaben der Polizei meldete eine Zeugin gegen 23.35 Uhr, dass ein Feuer in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Woldegker Straße ausgebrochen war. Die Rauchentwicklung war durch einen auf dem Herd vergessenen Topf mit Essen entstanden, wie die Polizisten und Feuerwehrmänner vor Ort feststellten.

Der 39-jährige alkoholisierte Mieter hatte schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Topf mit Wasser gelöscht. Da sich das Feuer nicht ausbreiten konnte, wurden keine Schäden verursacht. Die Beamten fanden in der Wohnung des Mannes rauschgiftverdächtige Substanzen, die sichtbar herumlagen. Diese stellten sie sicher. Die Polizei ermittelt gegen den 39-Jährigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Von OZ