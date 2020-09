Bei Lärz: Polizei findet Unfallauto mit Blut – aber keine Verletzten

Lärz

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in der Mecklenburgischen Seeplatte: Ein Zeuge hat am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Unfallauto gemeldet, dass zwischen den Ortschaften Lärz und Neu Garz am Straßenrand der K 3 auf dem Dach lag. Offenbar hatte es sich überschlagen.

Die Beamten machten sich auf den Weg und entdeckten den demolierte Pkw. Am Unfallort stellten sie größere Mengen Blut fest, die Insassen waren jedoch nicht mehr da.

Anzeige

Die Polizei suchte in der Umgebung nach möglicherweise schwer verletzten Personen, gleichzeitig wurde der Halter des Fahrzeugs ermittelt. Der 38-Jährige aus Rechlin gab an, dass zwei Bekannte das Auto zuletzt genutzt hätten: ein 25-Jähriger und ein 22-Jähriger.

Weitere OZ+ Artikel

Den Älteren von beiden trafen die Beamten zu Hause in seiner Wohnung an. Er hatte durch den Unfall eine Kopfplatzwunde erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Außerdem wird das Blut des jungen Mannes auf Alkohol und Betäubungsmittel untersucht.

Auch der 22-Jährige befand sich in der Wohnung, er aber flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Trotz intensiver Suche der Polizei, auch mit einem Fährtenspürhund, blieb er zunächst verschwunden. Schließlich konnten ihn seine Eltern dazu bewegen, sich der Polizei zu stellen. Der 22-Jährige hatte Verletzungen im Gesicht. Seine Eltern brachten ihn in die Notaufnahme.

Gegen beide Insassen erstattete die Polizei Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und weiterer Delikte. Den bei dem Unfall entstandene Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Der 20 Jahre alte Opel Astra ist nur noch Schrott.

Doch damit nicht genug: Auch der Halter des Opels hat jetzt Ärger mit der Polizei. Bei der Befragung durch de Polizei stellten die Beamten in seinem Garten zehn Hanfpflanzen fest. Diese wurden sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Von OZ