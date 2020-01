Betrunken und ohne Führerschein: Mann flüchtet nach Unfall in Malchow

Malchow

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag mehrere Unfälle bei Malchow verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21.10 Uhr mit seinem Opel aus Waren kommend Richtung Malchow gefahren.

Einer 54-Jährige Autofahrerin fiel auf, dass der Pkw vor ihr Schlangenlinien fuhr und immer wieder plötzlich abbremste. Nachdem der Fahrer des Autos an den Straßenrand fuhr, überholte die Frau. Am Ortseingang Malchow fuhr der betrunkene Fahrer auf das Auto der 54-Jährigen auf. Daraufhin fuhr der Unfallverursacher davon und die Frau hinterher. In der Langen Straße kam es zu einem weiteren Zusammenstoß, woraufhin der Opel erneut flüchtete.

39-jähriger Fahrer mit 2,6 Promille

Kurz vor 22 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei einen verunfallten Pkw in der Schloßstraße in Göhren-Lebbin. Der Opel stand quer in einer Parkbucht. Der 39-jährige unverletzte Fahrer aus dem Raum Stavenhagen hatte einen Alkoholwert von 2,6 Promille und besaß keinen Führerschein.

Die Polizei in Röbel ermittelt gegen den Mann wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung durch Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. An dem Auto der Frau entstand ein Schaden von 5000 Euro.

