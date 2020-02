Malchin

Mit einer Waffe in der Hand hat ein etwa 35 Jahre alter Mann am Montagabend eine Änderungsschneiderei in Malchin betreten. Er bedrohte die vietnamesische Schneiderin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr in der Steinstraße.

Mit einem geringen zweistelligen Geldbetrag flüchtete der Täter. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Der Räuber soll etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine schwarze Jacke sowie eine graue Mütze getragen.

Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer nächsten Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei MV zu melden.

Lesen Sie auch:

Von OZ