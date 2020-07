Unbekannte sind auf das Gelände einer Bootsfirma in Warenhof (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen und haben drei Motoren der Marke Mercury mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Hinweise zum Diebesgut geben können.

