Gleich mehrere Passanten haben am Freitag in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Brand verhindern können. Bislang unbekannte Täter haben versucht, einen Imbisswagen auf einem Parkplatz anzuzünden. Noch rechtzeitig konnten die Zeugen dies verhindern.

Brand in Lübz: Passanten löschen das Feuer noch rechtzeitig

Rettung in letzter Sekunde