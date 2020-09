Waren

Bei der Bürgermeisterwahl im Heilbad Waren an der Müritz kommt es am 27. September zu einer Stichwahl. Wie Wahlleiterin Jacqueline Kleemann erklärte, stimmten beim ersten Wahlgang am Sonntag 38,5 Prozent der Wähler für Amtsinhaber Norbert Möller ( SPD) und 28,2 Prozent für Stadtvertreter Toralf Schnur ( FDP), die sich so für die Stichwahl qualifiziert haben. Der 61-jährige Möller erhielt 3096 Stimmen, der 45 Jahre alte Schnur 2274 Stimmen.

Dritter wurde mit 25,5 Prozent der CDU-Stadtvertreter Christian Holz ( CDU), auf zwei Einzelkandidaten entfielen je 5,4 und 2,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45 Prozent. Möller ist seit 2013 Bürgermeister, der FDP-Kreisvorsitzende Schnur hatte zuvor mehrfach erfolglos für das Amt kandidiert.

Verteilung der Sitze

Waren hat rund 21.000 Einwohner und gilt auch wegen seiner Lage an mehreren Seen und am Müritz-Nationalpark als touristisches Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte. Im Stadtparlament hat die CDU sechs Sitze, SPD und Linke je fünf und die FDP vier Mandate. Grüne und AfD haben je drei Abgeordnete und eine Bürgerinitiative hat zwei Sitze. Die SPD stellt seit 1994 den Verwaltungschef.

