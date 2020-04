Burg Stargard: Frau hat Vogelscheuche mit Wehrmachtshelm und ausgestrecktem Arm auf Hof

Burg Stargard

Die Polizei hat am Mittwoch mehrere rechte Handlungen in der Nähe von Burg Stargard ( Landkreis Mecklenbugische Seenplatte) festgestellt. Die Polizei ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich auf einem Grundstück im Umkreis von Burg Stargard eine Strohpuppe mit einem Wehrmachtshelm und einem ausgestreckten rechten Arm befinden soll. Bei der „Puppe“ handelte es sich um eine Vogelscheuche mit Gummistiefeln, einer Regenjacke, einer Watthose und einen Wehrmachtshelm.

Die 42-jährige Frau, der die Strohpuppe gehörte, gab an, dass die Puppe anders nicht gehalten hätte und der rechte ausgestreckte Arm lediglich zur Stabilität dienen würde. Zeugen, die das Grundstück einsehen konnten, gaben an, einen sogenannten Hitlergruß der Puppe deutlich wahrgenommen zu haben. Der Staatsschutz Neubrandenburg ermittelt in diesem Fall.

Holzkreuz an Bundesstraße

Unbekannte Täter haben zudem ein Holzkreuz mit dem Schriftzug „8. Mai 1945 Befreiungslüge“ auf einem Parkplatz auf der Bundesstraße 198 Höhe Carpin aufgestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz.

