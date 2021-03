Eine gemeldete Lärmbelästigung hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag zu einem mutmaßlichen Drogenhändler in Neustrelitz geführt. Die Beamten fanden bei dem 21-Jährigen 20 Setzlinge von Cannabispflanzen, Cannabislüten und noch mehr.

Wegen Lärmbelästigung aufgeflogen: Polizei findet Drogen in Neustrelitzer Wohnung

