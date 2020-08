Christopher-Street-Day-Woche in Neustrelitz beendet

Neustrelitz

Am Samstagnachmittag ist in Neustrelitz die Christopher-Street-Day-Woche mit einer Abschlussversammlung zu Ende gegangen. Die 420 Teilnehmer hielten ein friedliches und geselliges Statement für Offenheit, Vielfalt und Toleranz ab, so dass die Demonstration laut Polizei ohne nennenswerte Vorkommnisse verlief. Vom Versammlungsleiter wurde demnach mit hohem Engagement für die Einhaltung Corona-Regeln gesorgt.

Bürgermeister als Schirmherren

Der Bürgermeister der Stadt Neustrelitz, Andreas Grund, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg, Silvio Witt, nahmen als Schirmherren an der Veranstaltung teil. Es kam zu geringen Verkehrseinschränkungen im Veranstaltungsbereich.

Von RND