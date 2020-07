Kultur - Corona-Krise in MV: Was sich am Staatstheater Schwerin und bei der Müritz-Saga ändert

Aufgrund der Corona-Bestimmungen passen das Mecklenburger Staatstheater in Schwerin und die Veranstalter der Müritz-Saga in Waren ihre Programme an. Auch die Zuschauer müssen sich auf Änderungen einstellen.