Wegen eines Zeugenhinweises hat die Polizei am Montagnachmittag eine Cannabisaufzucht in Mirow entdeckt. Nach Angaben der Polizei haben Zeugen einen Verstoß gegen die Corona-Landesverordnung gemeldet, weil in einem Haus in Mirow ständig Leute ein und aus gegangen sein sollen.

Vor Ort schlug den Beamten ein Cannabisgeruch an der Eingangstür entgegen. Der 49-jährige Bewohner öffnete die Tür und ließ die Polizei freiwillig in seine Wohnung. Im Schlafzimmer fanden die Beamten ein professionelles Aufzuchtzelt mit Beleuchtung, Belüftung, Luftbefeuchtern und Düngemitteln vor. Es war jedoch frisch abgeerntet.

In der Wohnung fanden und beschlagnahmten die Polizisten noch mehrere Tüten mit Cannabis (insgesamt 600 Gramm) fest und mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

