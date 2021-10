Demmin

In Demmin hat die Polizei einen exhibitionistischen Täter ermittelt. Der 44-jährige Verdächtige soll nach Angaben der Beamten zuerst Ende August und dann am 11. September jeweils eine Frau sexuell belästigt haben.

Die 52-jährige Geschädigte sagt, der Mann habe sie am Nachmittag des 11. September in der Nähe der Ruine „Haus Demmin“ zunächst nach Geschlechtsverkehr gefragt. Auf ihre Verneinung hin habe er sein Geschlechtsteil entblößt und an sich herumgespielt. Sie ging zur Polizei und gab eine detaillierte Beschreibung des Mannes ab.

Eine 49-Jährige meldete sich in der Folge bei der Polizei und sagte, ihr sei Ende August am gleichen Ort sehr Ähnliches widerfahren. Sie habe sich zunächst gegen eine Anzeige entschieden, doch als sie von dem neuen Fall hörte, wandte sie sich an die Polizei und konnte Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben.

Die beiden Frauen erkannten den Mann auf Bildern, die die Beamten ihnen nach Ermittlungen zu dessen Identität zeigten. Laut Polizei war er zuvor nicht polizeilich auffällig geworden.

