Neubrandenburg

In den zurückliegenden zwei Tagen ist ging bei der Polizei in Demmin und Waren jeweils ein Hinweis zu verdächtigem Ansprechen von Kindern eingegangen. In beiden Fällen verhielten sich die betreffenden Kinder richtig und verließen die Situation.

Die Polizeiinspektion Neubrandenburg nimmt diese Vorfälle dennoch sehr ernst und zum Anlass, für das Thema zu sensibilisieren und Handlungsempfehlungen zu geben.

Groß Gievitz: Mann bietet Jungen Süßigkeiten an

Am Mittwochnachmittag, 10. November, befanden sich in Groß Gievitz zwei Schulkinder mit dem Fahrrad auf dem Heimweg. Dabei wurden die Kinder in der Schulstraße nahe dem Friedhof von einem Auto, das zügig an ihnen vorbeifuhr, überholt. Der Fahrer hielt anschließend in einiger Entfernung am Straßenrand an, stieg aus, ging zur Beifahrerseite und rauchte eine Zigarette.

Nachdem das vorausfahrende Mädchen an dem Mann vorbeigefahren war, bemerkte sie, dass der Junge, welcher hinter ihr fuhr, von dem Mann angesprochen wurde. Das Mädchen forderte den Jungen lautstark und energisch auf, weiterzufahren, was der Junge auch tat. Der Mann stieg daraufhin in sein Fahrzeug und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Junge berichtete dem Mädchen, dass der Mann ihn aufforderte, an das Auto zu kommen und bot ihm zugleich Süßigkeiten an. Die Süßigkeiten waren dabei für den Jungen sichtbar. Die Kinder begaben sich weiter nach Hause und berichteten umgehend ihren Eltern von dem Vorfall.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 50 Jahre, dicke Statur, etwas längerer Vollbart, bekleidet mit einem dunklen Basecap und blauer Arbeitskleidung mit vielen Kugelschreibern in der Brusttasche. Er sprach in akzentfreiem Deutsch und war Raucher. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder silbernen Pkw, vermutlich eine Limousine, handeln. Näheres ist nicht bekannt.

Demmin: Mann forderte Neunjährige auf, mit ihm zu kommen

Ein weiterer ähnlich gelagerter Sachverhalt wurde der Polizei in Demmin am Dienstag, 9. November, gegen 16.30 Uhr bekannt. Bereits am Morgen soll ein unbekannter Mann ein neunjähriges Mädchen gegen 06.45 Uhr an einer Bushaltestelle in Nossendorf angesprochen und aufgefordert haben, mit ihm zu kommen. Die Neunjährige widersetzte sich und entfernte sich von dem Mann.

Nach Angaben des Mädchens war der Mann etwa 18-35 Jahre alt, von schlanker Gestalt und etwa 1,90m groß. Er soll eine Zigarre geraucht haben und mit einer braunen Jacke, einer schwarzen Hose, braunen Schuhen und einer dunklen schwarz/braunen Mütze bekleidet gewesen sein. Unter dem Kinn trug er einen blauen Mund-Nasen-Schutz und hatte einen roten Rucksack bei sich. Außerdem hatte er blondes Haar, blaue Augen und eine tiefe Stimme.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991/ 176 224, in Demmin unter der Telefonnummer 039601 / 300 224, jeder anderen Polizeidienststelle in der Nähe oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Wie kann ich mein Kind schützen?

– Erklären Sie Ihrem Kind, dass es „Nein“ sagen darf - Botschaft: „Keiner darf etwas verlangen, was du nicht möchtest!“

– Üben Sie kleine Rollenspiele/ „Was-tue-ich-wenn“-Spiele.

– Warnen Sie nicht vor „Fremden“, sondern vor Taten. Kinder wissen mit dem Begriff „fremd“ oftmals nicht umzugehen. Für Kinder sind bereits diejenigen nicht mehr fremd, die sich mit Namenvorstellen oder den Namen der Kinder kennen.

– Üben Sie mit Ihrem Kind, sich in bedrohlichen Situationen richtig zu verhalten - weglaufen, um Hilfe bitten, laut um Hilfe schreien, etc.

– Überlegen Sie mit Ihrem Kind, wo es sich im Notfall Hilfe holen könnte - Geschäfte, Lokale, Ämter, Polizei.

– Ihr Kind sollte den Notruf 110 kennen. Erklären Sie, dass bei Gefahr mit dem Handy oder von einer Telefonzelle jederzeit die Polizei gerufen werden kann.

– Sie sollten wissen, wo Ihr Kind die Freizeit verbringt. Das Festlegen von Orten/Plätzen und ggf. Zeiten, wann und wo sich Ihr Kind aufhalten darf, kann dabei hilfreich sein.

– Legen Sie fest, mit wem Ihr Kind mitgehen darf, von wem es abgeholt werden darf. Die Regel lautet: „Geh nur mit diesen Personen mit und niemandem sonst!“.

– Kinder sollten üben, Abstand zu Fahrzeugen zu halten, wenn sie nach dem Weg gefragt werden. Sie sollten nicht zu nah an ein Fahrzeug herantreten oder gar einsteigen.

Sollte Ihr Kind von solch einem Vorfall berichten:

– Bewahren Sie bitte Ruhe.

– Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es in Sicherheit ist.

– Bestätigen Sie Ihrem Kind, dass es richtig war, sich Ihnen anzuvertrauen.

– Glauben Sie Ihrem Kind. Hören Sie aufmerksam zu, ohne „nachzubohren“.

– Lassen Sie Ihr Kind mit eigenen Worten berichten. Machen Sie bitte keine Vorwürfe.

– Verständigen Sie im Ernstfall sofort die Polizei, auch dann, wenn die Tat schon einige Stunden zurückliegt.

Von OZ