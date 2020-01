Diebe brechen in Vereinsräume in Demmin ein

Demmin

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in ein Wohn- und Bürogebäude in der Schillerstraße in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Sie haben sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten eines Vereines verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar in sämtlichen Räumen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 1500 Euro geschätzt.

Von OZ