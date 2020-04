Diebstahl in Neustrelitz: Mann stiehlt unbemerkt Schmuck aus Juwelierladen

Neustrelitz

Aus einem Juweliergeschäft in der Glambecker Straße in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr Schmuck gestohlen worden. Der Polizei zufolge hatte das Diebesgut einen Wert von 1650 Euro.

Der unbekannte Täter betrat laut der Verkäuferin gegen halb elf Uhr das Juweliergeschäft und fragte die Angestellte in gebrochenem Deutsch, ob sie auch Ohrlöcher stechen würde. Die Angestellte verneinte dies, woraufhin der Mann das Geschäft verließ.

30 Halsketten und 9 goldene Damenringe gestohlen

Etwa eine halbe Stunde später war die Frau im hinteren Bereich des Geschäftes. Dabei hörte sie Geräusche aus dem Verkaufsraum. Als sie nachsah, bemerkte sie denselben Mann, der zuvor im Geschäft war. Dieser stand nun hinter dem Verkaufstresen an einem verschlossenen Regal und tat, als würde er sich für die darin befindlichen Ketten interessieren.

Die Angestellte schob den Mann aus dem Verkaufsbereich. Anschließend verließ er das Geschäft. Erst nachdem er weg war, stellte die Verkäuferin fest, dass aus einer Schublade hinter dem Verkaufstresen 30 Halsketten und 9 goldene Damenringe in Herrengröße gestohlen wurden.

Die Frau beschrieb den Täter als circa 30 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann mit einer schlanken Gestalt und einem sehr gepflegtem Äußeren. Er trug sehr kurze schwarze Haare und einen ebenfalls kurz geschnittenen schwarzen Vollbart. Zudem hatte er dunkle Kleidung an. Der Dieb sprach mit einem ausländischen Dialekt (vermutlich osteuropäisch).

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und sucht Zeugen zur Tat. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder wer Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981- 258 224 zu melden.

