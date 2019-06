Mittleres Mecklenburg Fernsehen - Diese neue Film-Reihe aus Mecklenburg ist bald im TV zu sehen Die ARD lässt mit Stars wie Mariele Millowitsch, Christoph Schechinger und Muriel Baumeister die Reihe „Käthe und ich“ drehen. Worum es geht und wann die erste Folge zu sehen ist.

Für „Käthe und ich“ wurde auch in Waren an der Müritz gedreht. In der ARD-Reihe spielen unter anderem diese sechs mit (v. l.): Hund Hoonah (Käthe), Christoph Schechinger (Psychologe Paul), Philipp Osthus (Regie), Ivo-Alexander Beck (Produzent), Joachim Hasse (Kamera), Mariele Millowitsch (Hildegard Möller). Quelle: ARD/Degeto Christiane Pausch