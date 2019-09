Waren

Parkscheinautomaten aufgebrochen, Bargeld erbeutet und einen Schaden von 6000 Euro verursacht: Am Freitag verständigte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Polizei, nachdem er drei aufgebrochene Parkscheinautomaten in der Straße Zum Amtsbrink in Waren ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) festgestellt hatte.

Betroffen waren die Automaten am Caravan-Parkplatz, am Busparkplatz (nahe dem Ärztehaus Kietzstraße) und am Festplatz (Sandparkplatz). Wie hoch der Geldbetrag war, der aus den Geräten gestohlen wurde, ist unklar. Die Polizei geht als mögliche Tatzeit von Mittwoch, dem 4. September, bis Freitag, 6. September, aus. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter Tel. 0 39 91 / 17 60.

Von OZ