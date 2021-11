Alt Schwerin

Stundenlang irrte eine 80-Jährige am Sonnabend durch den Wald am Drewitzer See. Die Berlinerin rief erst nach vier Stunden die Polizei um Hilfe, weil sie bei ihrem Spaziergang nicht mehr den Weg zurück zu ihrer Unterkunft fand.

In dem Telefonat beschrieb sie den Beamten ihren gegenwärtigen Standort und konnte dank der Anleitung ihren genauen Aufenthaltsort mit ihrem Smartphone bestimmen. Um eine sichere Rückkehr zu ihrem in der Nähe gelegenen Hotel zu garantieren, wurde sie von einem Streifenwagen abgeholt.

Von OZ