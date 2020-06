E-Bikes im Wert von 10 000 Euro von Parkplatz in Neustrelitz gestohlen

Neustrelitz

Zwei hochwertige E-Bikes im Wert von 10 000 Euro sind am Montag zwischen 12.30 und 14 Uhr auf einem Parkplatz an der Berliner Chaussee in Neustrelitz, nahe der Bundesstraße 96, gestohlen worden. Der Polizei zufolge parkte der Fahrer eines Pickup mit Wohnmobilaufbau, an dessen Heck die Fahrräder befestigt waren auf dem Parkplatz des dortigen Forsthauses und ging mit seiner Frau und dem Hund im angrenzenden Wald spazieren.

Als sie zurückkamen, bemerkten sie, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit die beiden Fahrräder entwendet hatten. Es handelt sich bei den entwendeten Fahrrädern um zwei E-Bikes der Marke „Haibike“ in den Farben Schwarz und Gelb. Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden in Neustrelitz aufgenommen.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der Zeit von 12.30 und 14 Uhr in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 258 224.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von OZ