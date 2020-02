Ehrenamt: Röbel zahlt seinen Feuerwehrleuten in die Rentenversicherung ein

Viele Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern sind genervt. Die Streiks der Bus- und Bahnfahrer haben viele Schüler und Pendler in teils arge Nöte gebracht. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag wird nun aber Ruhe einkehren.