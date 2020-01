Einbrecher lassen gestohlenen Tresor in Waldstück bei Waren zurück

Waren/Federow

Noch bevor der Einbruch überhaupt bemerkt wurde, hat die Polizei in Federow bei Waren ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen gestohlenen Tresor gefunden. Am Dienstag meldete sich ein Zeuge, dass ein aufgebrochener Tresor in einem Waldstück liegt, in dem sich persönliche Papiere und Gegenstände eines Notarbüros aus Waren befanden.

Am Notarbüro in der Specker Straße in Waren stellten die Beamten frische Einbruchsspuren an einer Balkontür fest, über die die Einbrecher in das Gebäude eingedrungen sind. Im Inneren des Hauses brachen die Täter eine Bürotür im Obergeschoss auf und entwendeten aus einem ebenfalls gewaltsam geöffneten Stahlblechschrank den Tresor.

Zeugen werden gesucht

Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Tatzeit kann vom 30. Dezember um 12 Uhr bis zum 1. Januar um 13.40 Uhr eingrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können beziehungsweise verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0 39 91 / 17 60 bei der Polizei in Waren zu melden.

