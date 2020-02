Einbruch in Doppelhaushälfte bei Neustrelitz: Polizei sucht Täter

Rostock

Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 6.30 und 16 Uhr in eine Doppelhaushälfte in Weidsin ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind sie gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude eingedrungen.

Was gestohlen worden ist, kann noch nicht gesagt werden. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Zeugen haben drei männliche Personen zwischen 14.30 und 15 Uhr fluchtartig das betroffene Grundstück verlassen sehen. Diese fuhren mit einem blauen Skoda in Richtung Neustrelitz davon.

Polizei sucht Hinweise

Die mutmaßlichen Täter sind alle circa 25 bis 30 Jahre alt und um die 1,70 Meter groß. Sie haben ein südeuropäisches Aussehen und hatten den Kopf durch Mützen oder Kapuzen bedeckt. Einer der Täter trug eine braune Jacke. Ein anderer führte eine weiße Plastiktüte mit sich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 258 224 zu melden.

Von OZ