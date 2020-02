Einbruch in zwei Pfarrhäuser – Unbekannte stehlen Bargeld in Malchin und Schloen

Waren/Malchin

Unbekannte sind in zwei Pfarrhäuser in Malchin und nahe Waren eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

In der Nacht zu Dienstag sind Täter in das Pfarrhaus in der Schweriner Straße in Malchin eingebrochen. Sie drangen gewaltsam in die Büroräume ein und stahlen eine hohe dreistellige Summe Bargeld. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zwischen Freitag und Dienstag sind Unbekannte in das Pfarrhaus in der Dorfstraße in Schloen eingedrungen und haben ebenfalls Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 03994 231 224 entgegen.

Von OZ