Erstes Theaterfestival in Lärz: Was Besucher beim be.tween erwarten können

Lärz

Auf ein Festival der besonderen Art können sich Besucher des be.tween Theaterfestes freuen. Denn hier steht die Kultur an erster Stelle: Theater, Zirkus, Spektakel, Sideshows und Musik werden in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) direkt am See geboten.

An zwei Wochenenden im September wird die erste Ausgabe des Theater-Festivals am Flugplatz stattfinden. An fünf Terminen, am 3.,4.,5., 10. und 11. September, laden die Organisatoren vom Kulturkosmos jeweils 1500 Tagesgäste dazu ein, einen vollen Theatertag mit gewohnt vielfältigem Programm zu feiern. Die Planung von Theater und Musik läuft in vollem Gange, das Programm ist online zu finden. Die OZ hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Das erwartet die Gäste beim be.tween Theaterfest

Tagsüber können Besucher auf dem großflächigen Areal flanieren und die verschiedenen Outdoor-Shows voll Neuem – darunter Zirkus, Sideshows und Straßentheater – entdecken. Am Abend sind dann in den Zirkuszelten und Hangars fünf verschiedene internationale Zirkus- und Theaterproduktionen zu sehen. Darauf folgt ein Open-Air-Theaterspektakel, das alle Gäste als spätabendliches Highlight gemeinsam erleben können. Abschließend gibt es Musikprogramm im Cabaret, um in die Nacht hinein zu tanzen.

Damit sich die Anreise lohnt und die Theaterfans stressfrei in den Tag starten und diesen dann auch entspannt ausklingen lassen können, raten die Organisatoren dazu, etwas Zeit mitzubringen: Das Tagesticket beinhaltet die Möglichkeit, eine Nacht vor und nach dem Veranstaltungstag auf dem Campingplatz mit Badesee zu übernachten.

Das sind die Ticketpreise

Noch bis zum 27. August könnt ihr über den Ticketshop Bestellungen aufgeben werden. Ein Tagesticket kostet für alle ab dem 13. Lebensjahr 70 Euro. Im Ticketpreis ist neben der Übernachtung auf dem anliegenden Campingplatz auch eine PCR- oder Antigen-Testung vor Ort inbegriffen – entsprechend der zu dem Zeitpunkt geltenden Auflagen des Hygienekonzepts. Die Details des Konzepts werden in den nächsten Tagen ausgearbeitet und euch auf der Webseite zur Verfügung gestellt.

Für Kinder gibt es ein kleines Theaterprogramm und einen Kidsspace. Tagestickets für Kinder ab dem 3. und vor dem 13. Lebensjahr kosten 15 Euro. Die Kindertickets sind limitiert und können – gekoppelt an das Erwachsenenticket – bestellt werden.

Von acs