Lübz

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Freitagvormittag in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die 58-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Autofahrer mit seinem Pkw nach links abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit der im Gegenverkehr befindlichen Fahrradfahrerin kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

Lesen Sie auch:

Unfälle an Feiertagen in Nordwestmecklenburg: Sechs Menschen schwer verletzt

Wagen von Senior erfasst elfjährigen Radfahrer – Kind schwer verletzt

Von OZ