Röbel

Ein 67-Jähriger ist bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 24 von Röbel in Richtung Sietow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Polizei zufolge kam der Fahrer von der Straße ab, überschlug sich und kam an einem Baum zu liegen. Alle Autotüren klemmten, sodass er das Fahrzeug nicht verlassen konnte.

Der Mann signalisierte den Einsatzkräften mit einem „Daumen hoch“, dass es ihm gut gehe. Er konnte anschließend leicht verletzt aus seinem Fahrzeug geborgen werden und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Waren gebracht.

Die Unfallursache ist bislang unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 7 500 Euro.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.08.

Lesen Sie auch:

Tödlicher Unfall: Jugendliche in Wismarer Fußgängerzone von Lkw erfasst

Einsatz wegen Hausfriedensbruch: Mann bedroht Polizisten in Hagenow mit Messer

Usedom: Zahl der E-Bike Diebstähle gestiegen

Von OZ