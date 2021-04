Festgefahren: Notorischer Alkohol-Fahrer mit 3,8 Promille in Plau am See ertappt

Plaun

Mit 3,8 Promille Alkohol im Atem und ohne Führerschein ist ein unbelehrbarer 63-Jähriger in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) auf einem Supermarktparkplatz ertappt worden. Er hatte sich dort festgefahren. Den Führerschein hatte der Mann, der etwa 15 Kilometer im Umkreis entfernt wohnt, schon vor gut einer Woche eingebüßt: durch eine Alkoholfahrt in Krakow am See (Landkreis Rostock), so die Polizei.

Auf Bordstein festgefahren

Der Mann habe das Auto am Donnerstagabend durch einen „Bedienfehler“ auf dem Supermarktparkplatz festgefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Er fuhr den Angaben zufolge geradeaus über einen Bordstein, setzte mit dem Fahrzeug auf diesem auf und blieb stecken. Die vorderen Räder des Autos hingen wegen eines Straßengrabens frei in der Luft.

Zeugen riefen die Beamten. Diese stellten die erhebliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Von RND/dpa