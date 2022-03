Feuer bei Großbäckerei in Waren: Hoher Sachschaden 

Waren

Am Sonntagabend ist in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf dem Gelände einer Großbäckerei ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, ist aus bisher unbekannter Ursache ein LKW in Brand ausgebrochen. Das Feuer griff von dem an einer Laderampe parkenden Fahrzeug auf einen weiteren LKW über. Auch das Vordach der Laderampe wurde beschädigt. Schlimmeres wurde durch die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert.

Die Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 240.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlung der Brandursache übernommen.

