In der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in der Zelle eines 17-Jährigen ausgebrochen. Dieser musste vorsorglich ins Krankenhaus, konnte aber wenig späte wieder zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar.